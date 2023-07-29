Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Лимасол, Кипр

Сообщество Святого Тихона
62
Муниципалитет Germasogeia
58
Лимасол
30
Лимасол
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
15
Муниципалитет Ознаменования Соседства
15
Церковное Сообщество
14
Сообщество Муттаякас
9
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
93 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 6 комнат в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 6 комнат
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 6
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€ 2,950,000
Вилла 7 комнат в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 комнат
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€ 1,500,000
Вилла 4 комнаты в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 4 комнаты
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€ 1,100,000
Вилла 3 комнаты в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 комнаты
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€ 660,000
Вилла 4 комнаты в Эпископи, Кипр
Вилла 4 комнаты
Эпископи, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€ 1,800,000
Вилла 7 комнат в Лимасол, Кипр
Вилла 7 комнат
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€ 990,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€ 6,000,000
Вилла 3 спальни в Kissousa, Кипр
Вилла 3 спальни
Kissousa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 850,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,680,000
Вилла 3 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 750,000
Вилла 7 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€ 4,500,000
Вилла 6 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 4,000,000
Вилла 2 комнаты в Армяно-российская община, Кипр
Вилла 2 комнаты
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 737 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 3,800,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€ 790,000
Вилла 8 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 8 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,200,000
Вилла 6 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 1,300,000
Вилла 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 700,000
Вилла 5 спален в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€ 2,990,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Подвальный …
€ 3,950,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 650,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 376 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€ 1,300,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 850,000
Вилла 6 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 589 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 9,500,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 7,500,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 7,500,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 3,700,000
Вилла 5 спален в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 4,000,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти