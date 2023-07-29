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Виллы с видом на горы в Лимасол, Кипр
Сообщество Святого Тихона
62
Муниципалитет Germasogeia
58
Лимасол
30
Лимасол
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
15
Муниципалитет Ознаменования Соседства
15
Церковное Сообщество
14
Сообщество Муттаякас
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73 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€ 716,209
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
3
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 458,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
4
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 454,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
3
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 465,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
4
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 476,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 142 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
€ 465,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
3
2
1
Продается 1-этажная вилла площадью 141 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€ 448,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Монагрулли, Кипр
2
1
1
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной кухни,…
€ 379,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Монагрулли, Кипр
3
1
1
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 381,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
3
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 157 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 462,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монагрулли, Кипр
4
2
1
Продается 1-этажная вилла площадью 140 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€ 454,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
4
2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы, на…
€ 395,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Церковное Сообщество, Кипр
4
2
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€ 1,100,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€ 660,000
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Вилла 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
609 м²
2
Вилла V01 расположена в жилом комплексе с 2 и 3 спальнями, спроектированном в средиземн…
€ 462,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат
Лимасол, Кипр
7
3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€ 990,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kissousa, Кипр
4
4
2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,680,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Moniatis, Кипр
8
4
3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€ 5,000,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
4
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 750,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
10
7
3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€ 4,500,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
6
3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 4,000,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Moniatis, Кипр
6
7
2
Продается 2-этажная вилла площадью 826 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 6,300,000
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Вилла 8 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
7
3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,200,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
4
3
3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 550,000
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Вилла 5 спален
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€ 2,990,000
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Вилла 7 спален
Пиргос, Кипр
10
7
3
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€ 5,995,000
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