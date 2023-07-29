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Виллы в Лимасол, Кипр

Сообщество Святого Тихона
62
Муниципалитет Germasogeia
58
Лимасол
30
Лимасол
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
15
Муниципалитет Ознаменования Соседства
15
Церковное Сообщество
14
Сообщество Муттаякас
9
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264 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€ 979,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 705 м²
This seafront mansion has a direct access to a sandy beach right next to St. Raphael hotel. …
€ 15,000,000
Вилла 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
The exquisite 4-bedroom villa is nestled in the prestigious Germasogeia area in Limassol, wh…
€ 1,800,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 359,900
Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 394,900
Вилла 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 275,900
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла в Апесия, Кипр
Вилла
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 1,330,000
Вилла в Апесия, Кипр
Вилла
Апесия, Кипр
Выдающийся проект со стильным дизайном в великолепной локации – виды на береговую линию Лима…
€ 1,010,000
Вилла 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€ 1,245,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Таунхаус демонстрирует современный и изысканный дизайн, охватывающий три просторных уровня. …
€ 750,000
Вилла 2 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Характеристики недвижимости: Это свойство предлагает просторную жилую площадь 129 квадратных…
€ 712,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€ 860,400
Вилла 6 спален в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 6 спален
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 472 м²
Эта роскошная современная двухэтажная вилла расположена в самом желанном районе Агиос Тихона…
€ 2,750,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Если вы ищете захватывающий вид на море со всеми удобствами и достопримечательностями в пред…
€ 700,000
Вилла 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€ 568,500
Вилла 5 спален в Moniatis, Кипр
Вилла 5 спален
Moniatis, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 826 м²
Роскошный дом расположен в живописном месте Мониатис, у самого подножия горного хребта Троод…
€ 6,300,000
Вилла 5 спален в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 5 спален
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 510 м²
Это роскошное ультрасовременное заведение с участками от 820 до 1050 м2, которое состоит из …
€ 4,100,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 594 м²
Великолепная современная вилла, расположенная в самом престижном районе Лимассола - Потамос …
€ 4,300,000
Вилла 6 спален в Asomatos, Кипр
Вилла 6 спален
Asomatos, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 597 м²
Новый Golf Resort общей площадью 1,5 миллиона м ² расположен на западной окраине Лимассола, …
€ 4,340,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Эта новая современная вилла с панорамным видом на море расположена в тихом районе Джермасойи…
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Агиос Тихонас является одним из самых востребованных мест в Лимассоле. Этот тихий пригород я…
€ 1,550,000
Вилла 3 спальни в Asomatos, Кипр
Вилла 3 спальни
Asomatos, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Новый Golf Resort общей площадью 1,5 миллиона м ² расположен на западной окраине Лимассола, …
€ 1,460,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Расположенный на пригородных холмах Лимассола, проект включает в себя 7 роскошно обставленны…
€ 860,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Бутик-проект, расположенный в районе Паниотис в муниципалитете Жермасогея Лимассола, состоит…
€ 635,000
Вилла 3 спальни в Мони, Кипр
Вилла 3 спальни
Мони, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Лимассол быстро расширяется, и пригородные объекты становятся все более популярными благодар…
€ 420,000
Вилла 6 спален в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 6 спален
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 9
Эта роскошная резиденция расположена в самом эксклюзивном районе Лимассола, всего в 150 м от…
€ 15,000,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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