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Виллы в Лимасол, Кипр
Сообщество Святого Тихона
62
Муниципалитет Germasogeia
58
Лимасол
30
Лимасол
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
15
Муниципалитет Ознаменования Соседства
15
Церковное Сообщество
14
Сообщество Муттаякас
9
Гермасойя
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7
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264 объекта найдено
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Вилла 6 комнат
Akrotiri, Кипр
6
4
500 м²
2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€ 979,000
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Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
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Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
5
705 м²
This seafront mansion has a direct access to a sandy beach right next to St. Raphael hotel. …
€ 15,000,000
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Вилла 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
408 м²
The exquisite 4-bedroom villa is nestled in the prestigious Germasogeia area in Limassol, wh…
€ 1,800,000
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Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
3
2
113 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 359,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
3
2
120 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 394,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пареклисия, Кипр
2
1
81 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 275,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
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Вилла
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 1,330,000
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Вилла
Апесия, Кипр
Выдающийся проект со стильным дизайном в великолепной локации – виды на береговую линию Лима…
€ 1,010,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
3
1
165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€ 1,245,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
153 м²
Таунхаус демонстрирует современный и изысканный дизайн, охватывающий три просторных уровня. …
€ 750,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
2
106 м²
Характеристики недвижимости: Это свойство предлагает просторную жилую площадь 129 квадратных…
€ 712,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
3
191 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€ 860,400
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Ayios Tychonas, Кипр
6
6
472 м²
Эта роскошная современная двухэтажная вилла расположена в самом желанном районе Агиос Тихона…
€ 2,750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
170 м²
Если вы ищете захватывающий вид на море со всеми удобствами и достопримечательностями в пред…
€ 700,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
3
204 м²
1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€ 568,500
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Moniatis, Кипр
5
8
826 м²
Роскошный дом расположен в живописном месте Мониатис, у самого подножия горного хребта Троод…
€ 6,300,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ayios Tychonas, Кипр
5
4
510 м²
Это роскошное ультрасовременное заведение с участками от 820 до 1050 м2, которое состоит из …
€ 4,100,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
6
594 м²
Великолепная современная вилла, расположенная в самом престижном районе Лимассола - Потамос …
€ 4,300,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Asomatos, Кипр
6
6
597 м²
Новый Golf Resort общей площадью 1,5 миллиона м ² расположен на западной окраине Лимассола, …
€ 4,340,000
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Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
6
600 м²
Эта новая современная вилла с панорамным видом на море расположена в тихом районе Джермасойи…
€ 2,500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
3
285 м²
Агиос Тихонас является одним из самых востребованных мест в Лимассоле. Этот тихий пригород я…
€ 1,550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Asomatos, Кипр
3
3
249 м²
Новый Golf Resort общей площадью 1,5 миллиона м ² расположен на западной окраине Лимассола, …
€ 1,460,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
157 м²
Расположенный на пригородных холмах Лимассола, проект включает в себя 7 роскошно обставленны…
€ 860,000
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Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
176 м²
Бутик-проект, расположенный в районе Паниотис в муниципалитете Жермасогея Лимассола, состоит…
€ 635,000
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Вилла 3 спальни
Мони, Кипр
3
2
153 м²
Лимассол быстро расширяется, и пригородные объекты становятся все более популярными благодар…
€ 420,000
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Вилла 6 спален
Церковное Сообщество, Кипр
6
9
Эта роскошная резиденция расположена в самом эксклюзивном районе Лимассола, всего в 150 м от…
€ 15,000,000
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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