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Таунхаусы с бассейном в Лимасол, Кипр

Муниципалитет Germasogeia
14
Сообщество Святого Тихона
3
Таунхаус В архив
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8 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€ 407,000
Таунхаус 4 комнаты в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€ 635,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 680,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 710,000
Таунхаус 3 спальни в Мони, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Мони, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 850,850
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 665,000
Таунхаус 4 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Таунхаус 4 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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