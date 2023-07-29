Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Лимасол, Кипр

Муниципалитет Germasogeia
14
Сообщество Святого Тихона
3
Таунхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 680,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 710,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 363,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти