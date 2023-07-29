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Таунхаусы в Лимасол, Кипр

Муниципалитет Germasogeia
14
Сообщество Святого Тихона
3
Таунхаус В архив
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24 объекта найдено
Таунхаус в Апесия, Кипр
Таунхаус
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 680,000
Таунхаус 3 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 430,000
Таунхаус 2 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Характеристики недвижимости: Покрытие площади в 124 квадратных метра, продуманно разработанн…
€ 643,000
Таунхаус 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€ 407,000
Таунхаус 4 комнаты в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€ 635,000
Таунхаус 5 комнат в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 5 комнат
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€ 500,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 680,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 710,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 550,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 363,000
Таунхаус 3 спальни в Мони, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Мони, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 850,850
Таунхаус 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Таунхаус 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Проект расположен в уникальном месте - одном из самых востребованных жилых районов Лимассола…
€ 560,000
Таунхаус 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Таунхаус 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Роскошные Таунхаусы в ЛимассолеЦена: от 560 тыс.евроПроект включает 20 двуспальных таунхаусо…
€ 560,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 330,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 665,000
Таунхаус 2 спальни в Moniatis, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Moniatis, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 96 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 330,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 255,000
Таунхаус 2 спальни в Agios Athanasios, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 550,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Уютный небольшой 2 спальный мезонет в закрытом комплексе на первой линии в центре туристичес…
€ 350,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 350,000
Таунхаус 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 550,000
Таунхаус 4 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Таунхаус 4 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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