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Жильё с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
698
Муниципалитет Germasogeia
242
Лимасол
170
Сообщество Святого Тихона
161
Муниципалитет Агиос Афанасиос
85
Муниципалитет Ознаменования Соседства
52
Гермасойя
37
Сообщество Муттаякас
24
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523 объекта найдено
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Вилла 6 комнат в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€ 979,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Квартира 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе  Комплекс включает более 90…
€ 139,500
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Коттедж 4 спальни в Фасула, Кипр
Коттедж 4 спальни
Фасула, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 212 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 1,340,000
Квартира 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 1,340,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€ 1,245,000
Квартира 1 комната в Akrotiri, Кипр
Квартира 1 комната
Akrotiri, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый  проект с уютной парковой зоной в поселке Йенибогаз на Се…
€ 92,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый  проект в Йенибогаз на Северном Кипре, который  будет сос…
€ 163,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Новый проект расположен в самом сердце Эсентепе, состоящий из 522 квартир, от студий до 1-, …
€ 145,500
Дуплекс 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€ 112,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый  проект в окружении тропического сада  на Северном Кипре …
€ 125,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 232,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
Представляем вам новый роскошный проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект состоит и…
€ 140,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 180,500
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 174,000
Квартира 2 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
Новый современный проект расположен в районе Татлысу, который славится малоэтажной застройко…
€ 166,000
Квартира 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый проект концептуального жилого комплекса в районе Татлысу. На территории будут искусств…
€ 173,000
Квартира 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в одном из самых инвестиционно-привлекательны…
€ 132,500
Квартира 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Татлысу. Проект раскинется на террит…
€ 266,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс в восточной Кирении, район Бахчели предлагает Вам Багамские острова. Пр…
€ 149,000
Вилла 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€ 568,500

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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