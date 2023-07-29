Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в Лимасол, Кипр

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 3
Выставлена на продажу роскошная трехэтажная вилла с шикарным видом на море. Также возможна а…
€ 1,390,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Three bedroom apartment for sale under construction in the area of Lakatamia - Nicosia provi…
€ 170,590
Квартира 2 комнаты в Кипр, Кипр
Квартира 2 комнаты
Кипр, Кипр
Комнаты 2
Площадь 114 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 86 sq.m. covered inte…
€ 356,516
Дом 3 спальни в Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€ 1,990,365
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Роскошная 2-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Гермасоя города…
€ 550,000
Квартира 2 комнаты в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
€ 252,575
Дом 2 комнаты в Пафос, Кипр
Дом 2 комнаты
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Восхитительное расположение, великолепная архитектура, потрясающий вид Изысканный комплекс н…
€ 532,423
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 315 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 315 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 746,387
Таунхаус 3 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 690,000
Квартира 3 комнаты в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 комнаты
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
 
€ 1,184,291
Квартира 1 комната в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Клубный жилой комплекс премиум-класса. Расположенный в200 м от знаменитого пляжа Дассуди, ко…
€ 497,591
Квартира 1 комната в Орунта, Кипр
Квартира 1 комната
Орунта, Кипр
Комнаты 1
Площадь 64 м²
For sale under construction one bedroom apartment in Kato Polemidia - Limassol province, wit…
€ 127,035

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти