Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Студии

Квартиры-студии в Лимасол, Кипр

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Студия 1 спальня
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Проектирование роскошных и по истине красивых резиденций и с интеллектуальным, систематическ…
€ 660,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти