ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
59
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Кипр
Лимасол
Комнаты
Количество комнат с видом на горы в Лимасол, Кипр
Лимасол
12
Лимасол
5
Комната
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
3
2
142 м²
1/3
Продается 2-комнатная квартира с панорамным видом на море в районе Киссонерга. Проект будет …
€ 346,816
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
80 м²
€ 70,862
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3
172 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 642,888
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
3
2
1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 315,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4
200 м²
Продается строящийся дом с четырьмя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площадью 200 к…
€ 317,222
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
G01, Кипр
3
3
125 м²
Расположенный в самом сердце престижного гольф-курорта, этот новый район расположен в непоср…
€ 520,500
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
1
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€ 1,600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
3
191 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€ 860,400
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 330,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Geri, Кипр
2
134 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатной квартиры в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
€ 263,145
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты
Орунта, Кипр
2
134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
€ 208,460
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL