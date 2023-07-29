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Количество комнат в Лимасол, Кипр

Лимасол
12
Лимасол
5
Комната В архив
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17 объектов найдено
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Продается двухквартирный дом с четырьмя спальнями и офис в Энгоми, недалеко от государственн…
€ 420,000
Комната 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 152 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€ 274,000
Комната 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€ 274,000
Комната 6 комнат в Лимасол, Кипр
Комната 6 комнат
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Роскошный четырехкомнатный дом на продажу плюс комната и кабинет горничной, в районе ВСП в С…
€ 950,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, район Каллифея - провинция …
€ 289,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, регион Каллитея - провинция…
€ 289,000
Комната 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 152 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 167 кв.м…
€ 560,000
Комната 4 комнаты в Мутайяка , Кипр
Комната 4 комнаты
Мутайяка , Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€ 750,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€ 520,000
Комната 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Продается трехкомнатный дом в Агиос Спиридон - провинция Лимассол, с 110 кв.м. интерьеры и 5…
€ 200,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€ 640,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€ 580,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€ 1,500,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 472 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€ 1,500,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 442 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€ 1,500,000
Комната 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 550 м²
€ 1,500,000
Комната 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящего дома в Пантее - провинция Лимассол, в удивительном м…
€ 450,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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