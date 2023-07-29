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Пентхаусы с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
3
Пентхаус В архив
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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
€ 139,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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