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Пентхаусы с видом на море в Лимасол, Кипр

Лимасол
3
Пентхаус В архив
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Этаж 13/13
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
€ 2,600,000
Пентхаус 3 спальни в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 4/4
Пентхаус расположен в одном из величайших районов Лимассола - Неаполисского района. Расстоян…
€ 790,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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