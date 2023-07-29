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Пентхаусы в Лимасол, Кипр

Лимасол
3
Пентхаус В архив
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9 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Характеристики недвижимости: Элегантно спроектированный пентхаус с 3 спальнями общей площадь…
€ 1,100,000
Пентхаус 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 259 м²
Роскошный 3-спальный пентхаус в престижном комплексе, расположенном в районе Папас города Ли…
€ 1,200,000
Пентхаус 2 спальни в Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Престижный элитный комплекс, расположенный в самом сердце Лимассола, всего в 400 метрах от м…
€ 435,000
Пентхаус 1 спальня в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Пентхаус 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Комплекс находится в привилегированном районе Колумбии, в самом сердце Лимассола, и может по…
€ 225,000
Пентхаус 1 спальня в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Пентхаус 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Это жилое здание в спокойном районе Колумбия в Лимасоле, недалеко от основных дорожных артер…
€ 400,000
Пентхаус 3 спальни в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Этаж 13/13
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
€ 2,600,000
Пентхаус 3 спальни в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 4/4
Пентхаус расположен в одном из величайших районов Лимассола - Неаполисского района. Расстоян…
€ 790,000
Пентхаус 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
€ 139,000
Пентхаус 3 спальни в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/6
ГОРОДСКАЯ ТЕРРАСА Поставлена 1 февраля 2022 года ГОРОДСКАЯ ТЕРРАСА ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА…
€ 466,900

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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