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Жильё с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
698
Муниципалитет Germasogeia
242
Лимасол
170
Сообщество Святого Тихона
161
Муниципалитет Агиос Афанасиос
85
Муниципалитет Ознаменования Соседства
52
Гермасойя
37
Сообщество Муттаякас
24
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217 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Особняк 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 551 м²
Количество этажей 2
4 спальни на 2 этаже. Большой чердак. Мини кухня. 2 ванные комнаты. Гардероб.1-й этаж - К…
€ 1,200,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 203 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 770,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 2,350,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 630,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,400,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 610,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 650,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 420,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,400,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 588,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 248 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€ 930,000
Дом 6 спален в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 8
Площадь 295 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€ 575,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,300,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 477,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 680,000
Дом 2 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 350,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 610,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 500,500
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€ 11,500,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€ 400,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 1,290,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 2,245,980
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,111,950
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 900,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€ 900,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 187 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 400,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

квартиры
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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