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Особняк 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
4
551 м²
2
4 спальни на 2 этаже. Большой чердак. Мини кухня. 2 ванные комнаты. Гардероб.1-й этаж - К…
€ 1,200,000
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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