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Особняки в Лимасол, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Особняк 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 551 м²
Количество этажей 2
4 спальни на 2 этаже. Большой чердак. Мини кухня. 2 ванные комнаты. Гардероб.1-й этаж - К…
€ 1,200,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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