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369 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
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Вилла 6 комнат
Akrotiri, Кипр
6
4
500 м²
2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€ 979,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
4
240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
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Коттедж 4 спальни
Фасула, Кипр
5
3
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
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Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
3
1
165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€ 1,245,000
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Дуплекс 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
49 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€ 112,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
3
204 м²
1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€ 568,500
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Таунхаус 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
3
183 м²
1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€ 407,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
1
60 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 431,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
2
110 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 433,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
2
78 м²
1
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
€ 243,000
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Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
512 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,350,000
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Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7
662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 2,350,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
287 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,900,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,400,000
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Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,400,000
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Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7
880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,300,000
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Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
7
532 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 2,900,000
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Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7
634 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 3,500,000
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Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6
314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
€ 2,750,000
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Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6
322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 610,000
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Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6
1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€ 11,500,000
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Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
375 м²
3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 1,150,000
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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