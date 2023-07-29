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Дома с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
294
Муниципалитет Germasogeia
76
Сообщество Святого Тихона
69
Лимасол
56
Муниципалитет Ознаменования Соседства
18
Муниципалитет Агиос Афанасиос
17
Церковное Сообщество
14
Сообщество Муттаякас
11
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369 объектов найдено
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Вилла 6 комнат в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€ 979,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Коттедж 4 спальни в Фасула, Кипр
Коттедж 4 спальни
Фасула, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€ 1,245,000
Дуплекс 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€ 112,000
Вилла 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€ 568,500
Таунхаус 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€ 407,000
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 431,500
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 433,000
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
€ 243,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 512 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,350,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 2,350,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 287 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,900,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,400,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,400,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,300,000
Дом 6 спален в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 532 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 2,900,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 634 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 3,500,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
€ 2,750,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 610,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€ 11,500,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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недорогая
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