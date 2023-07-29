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Дома с видом на море в Лимасол, Кипр

Лимасол
294
Муниципалитет Germasogeia
76
Сообщество Святого Тихона
69
Лимасол
56
Муниципалитет Ознаменования Соседства
18
Муниципалитет Агиос Афанасиос
17
Церковное Сообщество
14
Сообщество Муттаякас
11
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204 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Особняк 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 551 м²
Количество этажей 2
4 спальни на 2 этаже. Большой чердак. Мини кухня. 2 ванные комнаты. Гардероб.1-й этаж - К…
€ 1,200,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 287 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,900,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,400,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 610,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 650,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 420,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€ 2,400,000
Дом 6 спален в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 532 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 2,900,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 634 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 3,500,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
€ 2,750,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 680,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€ 11,500,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€ 2,200,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 8
Площадь 285 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€ 1,300,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€ 900,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 2,000,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 600,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 2,700,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 880,000
Дом 1 комната в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 621 м²
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
€ 2,929,780
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 3,000,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,500,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 630 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 гостиных, …
€ 2,400,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 350,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 600,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 295 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€ 679,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

виллы
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
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