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Лимасол
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Церковное Сообщество
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koinoteta pyrgou lemesou
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614 объектов найдено
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Особняк 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
4
551 м²
2
4 спальни на 2 этаже. Большой чердак. Мини кухня. 2 ванные комнаты. Гардероб.1-й этаж - К…
€ 1,200,000
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Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
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Вилла 6 комнат
Akrotiri, Кипр
6
4
500 м²
2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€ 979,000
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Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
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Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
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Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
5
705 м²
This seafront mansion has a direct access to a sandy beach right next to St. Raphael hotel. …
€ 15,000,000
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Вилла 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
408 м²
The exquisite 4-bedroom villa is nestled in the prestigious Germasogeia area in Limassol, wh…
€ 1,800,000
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Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
4
240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Фасула, Кипр
5
3
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
3
2
113 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 359,900
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Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
3
2
120 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 394,900
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Вилла 2 спальни
Пареклисия, Кипр
2
1
81 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 275,900
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Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
4
246 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 246 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 2,200,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 246 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 2,200,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Рекомендовать
Вилла
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 1,330,000
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Таунхаус
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 680,000
Рекомендовать
Вилла
Апесия, Кипр
Выдающийся проект со стильным дизайном в великолепной локации – виды на береговую линию Лима…
€ 1,010,000
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Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
3
1
165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€ 1,245,000
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Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
125 м²
2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 430,000
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Таунхаус 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
1
2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 430,000
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Дуплекс 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
49 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€ 112,000
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Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
153 м²
Таунхаус демонстрирует современный и изысканный дизайн, охватывающий три просторных уровня. …
€ 750,000
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Вилла 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
2
106 м²
Характеристики недвижимости: Это свойство предлагает просторную жилую площадь 129 квадратных…
€ 712,000
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Таунхаус 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
2
104 м²
Характеристики недвижимости: Покрытие площади в 124 квадратных метра, продуманно разработанн…
€ 643,000
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Вилла 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
3
191 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€ 860,400
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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