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Дома в Лимасол, Кипр

Лимасол
294
Муниципалитет Germasogeia
76
Сообщество Святого Тихона
69
Лимасол
56
Муниципалитет Ознаменования Соседства
18
Муниципалитет Агиос Афанасиос
17
Церковное Сообщество
14
Сообщество Муттаякас
11
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614 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Особняк 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 551 м²
Количество этажей 2
4 спальни на 2 этаже. Большой чердак. Мини кухня. 2 ванные комнаты. Гардероб.1-й этаж - К…
€ 1,200,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Вилла 6 комнат в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€ 979,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 860,400
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 705 м²
This seafront mansion has a direct access to a sandy beach right next to St. Raphael hotel. …
€ 15,000,000
Вилла 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
The exquisite 4-bedroom villa is nestled in the prestigious Germasogeia area in Limassol, wh…
€ 1,800,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,850,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Коттедж 4 спальни в Фасула, Кипр
Коттедж 4 спальни
Фасула, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 359,900
Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 394,900
Вилла 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€ 275,900
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 246 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 2,200,000
Коттедж 4 спальни в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 246 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 2,200,000
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€ 1,190,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 940,000
Вилла в Апесия, Кипр
Вилла
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 1,330,000
Таунхаус в Апесия, Кипр
Таунхаус
Апесия, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€ 680,000
Вилла в Апесия, Кипр
Вилла
Апесия, Кипр
Выдающийся проект со стильным дизайном в великолепной локации – виды на береговую линию Лима…
€ 1,010,000
Вилла 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€ 1,245,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 430,000
Таунхаус 3 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 430,000
Дуплекс 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€ 112,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Таунхаус демонстрирует современный и изысканный дизайн, охватывающий три просторных уровня. …
€ 750,000
Вилла 2 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Характеристики недвижимости: Это свойство предлагает просторную жилую площадь 129 квадратных…
€ 712,000
Таунхаус 2 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Характеристики недвижимости: Покрытие площади в 124 квадратных метра, продуманно разработанн…
€ 643,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€ 860,400

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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