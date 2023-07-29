Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
6
Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Орунта, Кипр
Квартира 1 комната
Орунта, Кипр
Комнаты 1
Площадь 68 м²
For sale under construction one bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province, on the fir…
€ 90,740
Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 347 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€ 1,194,219
Вилла 2 спальни в P01, Кипр
Вилла 2 спальни
P01, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Готовая к использованию полностью отремонтированная вилла расположена в тихом и ухоженном ра…
€ 599,000
Вилла 1 комната в Dromolaxia, Кипр
Вилла 1 комната
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Уникальный и исключительный проект Latitudes расположен среди спокойной обстановке, которая …
€ 415,000
Квартира 1 комната в Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в центре города - провинция Ларнака,…
€ 102,536
Вилла 5 спален в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 5 спален
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 716 м²
Виллы разветвляются вокруг прекрасного пляжа с мелкозернистым песком. Эти 11 эксклюзивных ви…
€ 7,250,000
Коттедж 3 комнаты в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€ 271,311
Квартира 1 спальня в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€ 340,000
Квартира 2 комнаты в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in City Center - Paphos Province, with 81 …
€ 126,889
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
Продается квартира площадью 52 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 338,362
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Этаж 2/7
Продается квартира площадью 175 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,194,219
Квартира 3 спальни в Livadia, Кипр
Квартира 3 спальни
Livadia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
This new luxury development is ideally located in the serene and picturesque area of Livadia…
€ 450,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти