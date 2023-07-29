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Коттеджи с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
26
Лимасол
10
Ypsonas
4
Сообщество Святого Тихона
4
SOUNI-ZANAKIA
3
Муниципалитет Ознаменования Соседства
3
Коттедж В архив
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15 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Фасула, Кипр
Коттедж 4 спальни
Фасула, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Коттедж 3 комнаты в Писсури, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Писсури, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
€ 600,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€ 450,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€ 950,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€ 680,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Протарасе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
€ 600,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€ 710,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€ 680,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
€ 950,000
Коттедж 4 спальни в Sikopetra, Кипр
Коттедж 4 спальни
Sikopetra, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 350,000
Коттедж 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коттедж 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Уникальный проект, расположенный в удобном месте, всего в 200 м от пляжа.В окрестностях комп…
€ 590,000
Коттедж 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коттедж 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€ 950,000
Коттедж 4 спальни в Мони, Кипр
Коттедж 4 спальни
Мони, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 750,000
Коттедж 5 спален в Ypsonas, Кипр
Коттедж 5 спален
Ypsonas, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€ 761,000
Коттедж 1 комната в Палодея, Кипр
Коттедж 1 комната
Палодея, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Этот отдельный дом идеально расположен в деревне Палодья, в небольшом комплексе из одиннадца…
€ 399,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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