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15 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
Фасула, Кипр
5
3
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
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Коттедж 3 комнаты
Писсури, Кипр
3
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
€ 600,000
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Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3
157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€ 450,000
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Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4
350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€ 950,000
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Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4
198 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€ 680,000
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Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3
154 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Протарасе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
€ 600,000
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Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3
224 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€ 710,000
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Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3
210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€ 680,000
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Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4
250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
€ 950,000
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Коттедж 4 спальни
Sikopetra, Кипр
6
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 350,000
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Коттедж 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Уникальный проект, расположенный в удобном месте, всего в 200 м от пляжа.В окрестностях комп…
€ 590,000
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Коттедж 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€ 950,000
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Коттедж 4 спальни
Мони, Кипр
5
4
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 750,000
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Коттедж 5 спален
Ypsonas, Кипр
6
4
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€ 761,000
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Коттедж 1 комната
Палодея, Кипр
1
1
Этот отдельный дом идеально расположен в деревне Палодья, в небольшом комплексе из одиннадца…
€ 399,000
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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