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Коттеджи с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
26
Лимасол
10
Ypsonas
4
Сообщество Святого Тихона
4
SOUNI-ZANAKIA
3
Муниципалитет Ознаменования Соседства
3
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3 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Фоиникария, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Фоиникария, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы.О…
€ 428,000
Коттедж 4 спальни в Sikopetra, Кипр
Коттедж 4 спальни
Sikopetra, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 350,000
Коттедж 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 680,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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