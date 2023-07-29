Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Коттеджи

Коттеджи в Лимасол, Кипр

Лимасол
26
Лимасол
10
Ypsonas
4
Сообщество Святого Тихона
4
SOUNI-ZANAKIA
3
Муниципалитет Ознаменования Соседства
3
Коттедж В архив
Очистить
58 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Фасула, Кипр
Коттедж 4 спальни
Фасула, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Коттедж с…
€ 660,000
Коттедж 4 спальни в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 246 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€ 2,200,000
Коттедж 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Коттедж 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, …
€ 800,000
Коттедж 4 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Коттедж 4 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 223 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€ 925,000
Коттедж 4 комнаты в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
€ 492,200
Коттедж 3 комнаты в Фоиникария, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Фоиникария, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы.О…
€ 428,000
Коттедж 4 комнаты в Пиргос, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Пиргос, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 145 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
€ 475,000
Коттедж 3 комнаты в Писсури, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Писсури, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
€ 600,000
Коттедж 6 комнат в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коттедж 6 комнат
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 310 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
€ 450,000
Коттедж 4 комнаты в Колосси, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Колосси, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 166 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
€ 380,000
Коттедж 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€ 649,280
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€ 450,000
Коттедж 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Новый независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в Агиос Сила - провинция Лимассол, с к…
€ 440,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Полуфабрикат подержанный дом с тремя спальнями на продажу в центре Деринии - провинции Фамаг…
€ 370,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
€ 450,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€ 950,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, пл…
€ 465,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€ 570,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
€ 520,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€ 565,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€ 570,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€ 570,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€ 680,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 227 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 227 к…
€ 450,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Протарасе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
€ 600,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 184 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом с садом на крыше, в Пегея - провинция Пафос, площадью …
€ 450,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Хлорака - Пафос, с 210 кв.м. крытые…
€ 430,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€ 710,000
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€ 680,000
Коттедж 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
€ 950,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти