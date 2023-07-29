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Квартиры с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
404
Муниципалитет Germasogeia
166
Лимасол
114
Сообщество Святого Тихона
92
Муниципалитет Агиос Афанасиос
68
Муниципалитет Ознаменования Соседства
34
Гермасойя
28
Сообщество Муттаякас
13
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154 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе  Комплекс включает более 90…
€ 139,500
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 212 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 1,340,000
Квартира 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 1,340,000
Квартира 1 комната в Akrotiri, Кипр
Квартира 1 комната
Akrotiri, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый  проект с уютной парковой зоной в поселке Йенибогаз на Се…
€ 92,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый  проект в Йенибогаз на Северном Кипре, который  будет сос…
€ 163,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Новый проект расположен в самом сердце Эсентепе, состоящий из 522 квартир, от студий до 1-, …
€ 145,500
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый  проект в окружении тропического сада  на Северном Кипре …
€ 125,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 232,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
Представляем вам новый роскошный проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект состоит и…
€ 140,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 180,500
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 174,000
Квартира 2 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
Новый современный проект расположен в районе Татлысу, который славится малоэтажной застройко…
€ 166,000
Квартира 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый проект концептуального жилого комплекса в районе Татлысу. На территории будут искусств…
€ 173,000
Квартира 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в одном из самых инвестиционно-привлекательны…
€ 132,500
Квартира 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Татлысу. Проект раскинется на террит…
€ 266,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс в восточной Кирении, район Бахчели предлагает Вам Багамские острова. Пр…
€ 149,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
 Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на оз…
€ 164,000
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
Предложение для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость на Северном Кипре. Особенностью …
€ 145,200
Квартира 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Йенибогаз. Проект расположился на оз…
€ 116,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 201 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,431,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,221,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 750,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 2,245,980
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 900,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 325 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,200,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 846,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 635,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 351 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 4,390,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 620,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€ 325,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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