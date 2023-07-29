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Лимасол
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154 объекта найдено
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Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
1
45 м²
1
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе Комплекс включает более 90…
€ 139,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
212 м²
4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 1,340,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
3
4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 1,340,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Akrotiri, Кипр
1
1
39 м²
1
Представляем Вашему вниманию новый проект с уютной парковой зоной в поселке Йенибогаз на Се…
€ 92,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
55 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый проект в Йенибогаз на Северном Кипре, который будет сос…
€ 163,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
25 м²
1
Новый проект расположен в самом сердце Эсентепе, состоящий из 522 квартир, от студий до 1-, …
€ 145,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
38 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый проект в окружении тропического сада на Северном Кипре …
€ 125,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
88 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 232,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
46 м²
1
Представляем вам новый роскошный проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект состоит и…
€ 140,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
54 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 180,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
72 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 174,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Akrotiri, Кипр
2
2
48 м²
1
Новый современный проект расположен в районе Татлысу, который славится малоэтажной застройко…
€ 166,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
1
35 м²
1
Новый проект концептуального жилого комплекса в районе Татлысу. На территории будут искусств…
€ 173,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
1
43 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в одном из самых инвестиционно-привлекательны…
€ 132,500
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4
1
35 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Татлысу. Проект раскинется на террит…
€ 266,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
35 м²
1
Новый жилой комплекс в восточной Кирении, район Бахчели предлагает Вам Багамские острова. Пр…
€ 149,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
50 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на оз…
€ 164,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
53 м²
1
Предложение для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость на Северном Кипре. Особенностью …
€ 145,200
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3
1
35 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Йенибогаз. Проект расположился на оз…
€ 116,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
201 м²
3/1
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,431,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
170 м²
3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,221,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
120 м²
1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 750,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
328 м²
4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 2,245,980
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
200 м²
1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 900,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
325 м²
4/1
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,200,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
212 м²
2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 846,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
210 м²
2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 635,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
351 м²
1
Продается квартира площадью 351 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 4,390,000
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Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
100 м²
2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 620,000
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Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
1
75 м²
6/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€ 325,000
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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