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Квартиры с видом на море в Лимасол, Кипр

Лимасол
404
Муниципалитет Germasogeia
166
Лимасол
114
Сообщество Святого Тихона
92
Муниципалитет Агиос Афанасиос
68
Муниципалитет Ознаменования Соседства
34
Гермасойя
28
Сообщество Муттаякас
13
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324 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 975,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 975,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Этаж 1/6
Продается квартира площадью 149 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 1,740,000
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/6
Продается квартира площадью 149 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 1,740,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 600,000
Квартира 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 600,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 203 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 725,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 203 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 770,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 2,785,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 630,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 334,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 588,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 248 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€ 930,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 1,380,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€ 792,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 700,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 800,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€ 500,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 590,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 500,500
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 420,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€ 2,020,700
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 445,280
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 180 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 2,500,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 340 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 3,900,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 2,090,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 1,290,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 2,245,980
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,111,950
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 900,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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