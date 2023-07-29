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Лимасол
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324 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
125 м²
2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 975,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 975,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
149 м²
1/6
Продается квартира площадью 149 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 1,740,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
2
1/6
Продается квартира площадью 149 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 1,740,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
160 м²
3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 600,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
2
3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 600,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
203 м²
2/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 725,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
203 м²
4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 770,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
260 м²
2/1
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 2,785,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 630,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
106 м²
2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 334,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
163 м²
5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 588,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
248 м²
8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€ 930,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
140 м²
5/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 1,380,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2
82 м²
6/1
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€ 792,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
139 м²
2/1
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 700,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
161 м²
2/1
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 800,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
95 м²
2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€ 500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
159 м²
1
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 590,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
140 м²
1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 500,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
118 м²
3/1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 420,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
240 м²
8/1
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€ 2,020,700
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
105 м²
1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 445,280
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
180 м²
1/1
Продается квартира площадью 180 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 2,500,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
6
340 м²
2/1
Продается квартира площадью 340 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 3,900,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
126 м²
1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 2,090,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
157 м²
5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 1,290,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
328 м²
4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 2,245,980
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
172 м²
3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,111,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
200 м²
1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 900,000
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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