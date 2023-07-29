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Квартиры с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
404
Муниципалитет Germasogeia
166
Лимасол
114
Сообщество Святого Тихона
92
Муниципалитет Агиос Афанасиос
68
Муниципалитет Ознаменования Соседства
34
Гермасойя
28
Сообщество Муттаякас
13
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55 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 203 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 770,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 630,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 588,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 248 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€ 930,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 477,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 500,500
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€ 400,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 1,290,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 2,245,980
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,111,950
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 900,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 187 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 400,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€ 490,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 846,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 635,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 550,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€ 315,000
Квартира 4 комнаты в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€ 344,000
Квартира 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€ 319,900
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 171 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,357,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 179 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 545,000
Квартира 1 комната в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Новые апартаменты с современным дизайном на холме Айос Афанасиос, новом жилом районе с потря…
€ 370,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 314,500
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 331,500
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
2-Спальная квартира в Като Полемидия Квартира располагается в новом районе Като Полимидии…
€ 377,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
2-Спальные апартаменты в Меса Гетонии Квартира располагается в небольшом жилом комплексе,…
€ 300,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
2-Спальные апартаменты с небольшим участком Жилой комплекс располагается в горах района А…
€ 500,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Трехспальная квартира в центре Лимассола Квартира располагается в одном из центральных ра…
€ 480,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 9/21
Односпальная квартира в Лимассоле с видом на море Односпальная квартира располагается в с…
€ 958,000
Квартира 4 комнаты в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 4 комнаты
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€ 344,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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