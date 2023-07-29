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404
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Лимасол
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55 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
203 м²
4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€ 770,000
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Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
229 м²
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
163 м²
5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 588,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
248 м²
8/1
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€ 930,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
140 м²
1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 477,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
140 м²
1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 500,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
59 м²
1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€ 400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
157 м²
5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€ 1,290,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5
328 м²
4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 2,245,980
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
172 м²
3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,111,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
200 м²
1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€ 900,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
5
187 м²
3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 400,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2
88 м²
1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€ 490,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
212 м²
2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 846,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
210 м²
2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 635,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
167 м²
3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€ 550,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2
62 м²
2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€ 315,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4
93 м²
1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€ 344,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3
99 м²
1/1
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€ 319,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
171 м²
3/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 1,357,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
179 м²
4/1
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 545,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1
97 м²
1
Новые апартаменты с современным дизайном на холме Айос Афанасиос, новом жилом районе с потря…
€ 370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
110 м²
1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 314,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
110 м²
2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 331,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
1
102 м²
2/4
2-Спальная квартира в Като Полемидия Квартира располагается в новом районе Като Полимидии…
€ 377,000
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Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
2
98 м²
1/3
2-Спальные апартаменты в Меса Гетонии Квартира располагается в небольшом жилом комплексе,…
€ 300,000
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Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
2
210 м²
4
2-Спальные апартаменты с небольшим участком Жилой комплекс располагается в горах района А…
€ 500,000
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Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
2
110 м²
1/3
Трехспальная квартира в центре Лимассола Квартира располагается в одном из центральных ра…
€ 480,000
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Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2
1
78 м²
9/21
Односпальная квартира в Лимассоле с видом на море Односпальная квартира располагается в с…
€ 958,000
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Квартира 4 комнаты
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€ 344,000
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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