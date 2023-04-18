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Купить вилла в Лация, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 773,000
Продается вилла на стадии вне плана ( Строительство начнется после заключения договора купли…
Вилла 4 спальнив Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
Вилла 4 спальнив Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 415,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
Вилла 4 спальнив Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
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