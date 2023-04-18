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Купить квартиру в Лация, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 1/3 Этаж
€ 185,000
Продается 2-комнатная квартира в новом здании в районе Лациа, в 5 минутах езды на машине от …
Квартира 2 спальнив Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Продается 2-комнатная квартира в Лации, современный комплекс, кондиционер!
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