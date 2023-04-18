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Купить недвижимость в Лация, Кипр

6 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 1/3 Этаж
€ 185,000
Продается 2-комнатная квартира в новом здании в районе Лациа, в 5 минутах езды на машине от …
Вилла 4 спальнив Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 773,000
Продается вилла на стадии вне плана ( Строительство начнется после заключения договора купли…
Квартира 2 спальнив Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Продается 2-комнатная квартира в Лации, современный комплекс, кондиционер!
Вилла 4 спальнив Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
Вилла 4 спальнив Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 415,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
Вилла 4 спальнив Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
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