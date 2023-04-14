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Купить вилла с бассейном в Ларнака, Кипр

Ларнака
4
Xylotympou
1
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Вилла 3 спальнив Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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