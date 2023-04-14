Купить пентхаус с видом на море в Ларнака, Кипр

Пентхаус 4 спальни Ларнака, Кипр 5 Количество комнат 3 ванных комнат 334 м² Количество этажей 13

€ 1,470,000

Комплекс на Лонг-Бич, Искеле 200 м до Средиземного моря. Проект состоит из 5 блоков объед…