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Купить пентхаус с видом на горы в Ларнака, Кипр

Ларнака
3
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 9
€ 411,352
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

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