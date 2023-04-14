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Купить пентхаус в Ларнака, Кипр

Ларнака
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 9
€ 411,352
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Пентхаус 2 спальнив Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 328,886
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…
Пентхаус 4 спальнив Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат 334 м² Количество этажей 13
€ 1,470,000
Комплекс на Лонг-Бич, Искеле 200 м до Средиземного моря. Проект состоит из 5 блоков объед…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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