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Купить недвижимость с видом на горы в Ларнака, Кипр

Ларнака
198
Xylotympou
2
16 объектов найдено
Дом 4 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
220 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Квартира 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 108 м² 1/1 Этаж
€ 373,680
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Домв Ларнака, Кипр
Дом
Ларнака, Кипр
142 м²
€ 428,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. …
Дом 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Дом 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 200 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Дом 5 комнатв Ларнака, Кипр
Дом 5 комнат
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 394 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 394 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Квартира 5 комнатв Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 183 м² 4/3 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 221 м² 1/1 Этаж
€ 680,000
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
Квартира 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 193 м² 1/1 Этаж
€ 860,000
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
Квартира 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² Количество этажей 9
€ 176,196
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Квартира 1 спальняв Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 9
€ 121,574
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Студия 1 спальняв Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² Количество этажей 9
€ 82,952
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Квартира 1 спальняв Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 9
€ 177,267
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Квартира 1 спальняв Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² Количество этажей 9
€ 114,527
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Пентхаус 2 спальнив Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 9
€ 411,352
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Квартира 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 6/1 Этаж
€ 860,000
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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