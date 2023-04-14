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Realting.com
Кипр
Ларнака
Купить недвижимость с видом на горы в Ларнака, Кипр
Ларнака
198
Xylotympou
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16 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
220 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Квартира 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
108 м²
1/1 Этаж
€ 373,680
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Дом
Ларнака, Кипр
142 м²
€ 428,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. …
Дом 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
200 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Дом 5 комнат
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат
394 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 394 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Квартира 5 комнат
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат
183 м²
4/3 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
221 м²
1/1 Этаж
€ 680,000
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
Квартира 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
193 м²
1/1 Этаж
€ 860,000
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
Квартира 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 9
€ 176,196
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 9
€ 121,574
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Студия 1 спальня
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
Количество этажей 9
€ 82,952
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 9
€ 177,267
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
Количество этажей 9
€ 114,527
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 9
€ 411,352
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Квартира 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
6/1 Этаж
€ 860,000
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр
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