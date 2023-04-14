ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Ларнака
Дома
Купить дом с бассейном в Ларнака, Кипр
Ларнака
71
Xylotympou
1
Дом
Очистить
47 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
221 м²
€ 599,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 221 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат
485 м²
€ 2,718,000
Продается 1-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат
478 м²
€ 4,452,385
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
135 м²
€ 2,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат
180 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат
280 м²
€ 750,000
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
174 м²
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат
100 м²
€ 5,200,000
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
Дом 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
150 м²
€ 315,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
127 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
127 м²
€ 595,000
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат
682 м²
€ 4,410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат
676 м²
€ 3,357,500
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат
675 м²
€ 4,240,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат
680 м²
€ 3,420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат
676 м²
€ 4,540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат
732 м²
€ 6,680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат
800 м²
€ 6,770,000
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат
922 м²
€ 6,780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат
713 м²
€ 6,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат
675 м²
€ 4,860,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат
675 м²
€ 5,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат
864 м²
€ 6,940,000
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат
721 м²
€ 6,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
162 м²
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
220 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Дом 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
200 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Дом 5 комнат
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат
394 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 394 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат
594 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 594 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат
354 м²
€ 1,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты