Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ларнака
  4. Дома

Купить дом с видом на горы в Ларнака, Кипр

Ларнака
71
Xylotympou
1
4 объекта найдено
Дом 4 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
220 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Домв Ларнака, Кипр
Дом
Ларнака, Кипр
142 м²
€ 428,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. …
Дом 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Дом 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 200 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Дом 5 комнатв Ларнака, Кипр
Дом 5 комнат
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 394 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 394 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти