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Купить дом в Ларнака, Кипр

Ларнака
71
Xylotympou
1
72 объекта найдено
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
221 м²
€ 599,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 221 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 485 м²
€ 2,718,000
Продается 1-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат 478 м²
€ 4,452,385
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 135 м²
€ 2,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
Дом 4 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат 180 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 280 м²
€ 750,000
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 174 м²
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 100 м²
€ 5,200,000
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
Дом 2 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 150 м²
€ 315,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 127 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 127 м²
€ 595,000
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 600 м²
€ 2,950,000
Роскошная вилла с панорамным видом на море, расположенна в деревне Зиги, всего в 20 метрах о…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 682 м²
€ 4,410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 676 м²
€ 3,357,500
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 675 м²
€ 4,240,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 680 м²
€ 3,420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 6 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат 676 м²
€ 4,540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 6 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат 732 м²
€ 6,680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 6 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат 800 м²
€ 6,770,000
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 6 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат 922 м²
€ 6,780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 6 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат 713 м²
€ 6,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 6 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат 675 м²
€ 4,860,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 675 м²
€ 5,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат 864 м²
€ 6,940,000
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат 721 м²
€ 6,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 188 м²
€ 415,000
Уникальный и исключительный проект Latitudes расположен среди спокойной обстановке, которая …
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 275 м²
€ 2,890,000
Enalia Beach Residence эксклюзивный проект из 16 вилл, предлагающих самые высокие стандарты …
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 244 м²
€ 1,448,000
Enalia Beach Residence эксклюзивный проект из 16 вилл, предлагающих самые высокие стандарты …
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
162 м²
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
Домв Ларнака, Кипр
Дом
Ларнака, Кипр
172 м²
€ 320,000
Три и четыре спальных комнат Три и четыре ванные комнаты Открытая планировка кухни Ванная ко…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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