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Купить коттедж в Ларнака, Кипр

Ларнака
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2 объекта найдено
Коттедж 1 спальняв Ларнака, Кипр
Коттедж 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 167,990
Представляем Твоему вниманию уникальный элитный проект который расположен на склоне горы &qu…
Коттедж 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 132 м²
€ 110,000
Продается независимый трехкомнатный дом в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит …

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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