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Купить квартиру с бассейном в Ларнака, Кипр

Ларнака
127
Xylotympou
1
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 117 м² 1/1 Этаж
€ 305,000
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 3 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 90 м² 6/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
Квартира 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 193 м² 1/1 Этаж
€ 860,000
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
Квартира 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 6/1 Этаж
€ 860,000
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
Квартира 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 139 м²
€ 560,000
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогии - провинция Лимассол, с 117 кв.м. крытые инте…
Квартира 2 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 72 м²
€ 125,000
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
Квартира 3 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 92 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на третьем этаже и состо…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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