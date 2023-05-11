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Виллы в Лакатамия, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 7 спален в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 спален
Лакатамия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Вилла 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
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