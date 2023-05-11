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Коттеджи в Лакатамия, Кипр

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€ 166,000
Коттедж 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
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