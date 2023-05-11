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Квартиры в Лакатамия, Кипр

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€ 165,000
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 92 м²
€ 135,000
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 92 м²
€ 135,000
Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
€ 135,000
Комната 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€ 135,000
Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 63 м²
€ 137,000
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