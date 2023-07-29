Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Никосия
  5. Коккинотримития

Жильё в Коккинотримития, Кипр

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
Комнаты 2
Площадь 119 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиа Фила - Лимассол. Квартира находится на третьем этаже…
€ 280,968
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 262 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
€ 585,000
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 394 м²
Riza Heights 2 - прекрасный жилой комплекс с великолепными видами на побережье, расположенны…
€ 395,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€ 388,121
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€ 348,314
Квартира 1 спальня в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Dream Tower – это не просто апартаменты, это огромный закрытый и охраняемый комплекс с необх…
€ 671,748
Коттедж 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 184 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом с садом на крыше, в Пегея - провинция Пафос, площадью …
€ 407,857
Вилла 3 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
€ 206,046
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 547,000
Квартира 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 83,944
Коттедж 5 спален в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 5 спален
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€ 1,350,000
Квартира 2 комнаты в Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
Комнаты 2
Площадь 95 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Пантеоне - провинция Лимассол, с 7…
€ 331,960
Realting.com
Перейти