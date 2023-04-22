Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. koinoteta talas
  5. Виллы

Виллы с бассейном в koinoteta talas, Кипр

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Tala, Кипр
Вилла 3 спальни
Tala, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…

Параметры недвижимости в koinoteta talas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти