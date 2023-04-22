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Таунхаусы в koinoteta talas, Кипр

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4 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Tala, Кипр
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Комплекс расположен на склоне холма в нескольких минутах ходьбы от деревни Тала. Отсюда откр…
Таунхаус 1 комната в Tala, Кипр
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Таунхаус 1 комната в Tala, Кипр
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Таунхаус 1 комната в Tala, Кипр
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …

Параметры недвижимости в koinoteta talas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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