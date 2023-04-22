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Жильё с видом на море в koinoteta talas, Кипр

3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в koinoteta talas, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta talas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 2 спальни в Kamares, Кипр
Коттедж 2 спальни
Kamares, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Вилла 3 спальни в Tala, Кипр
Вилла 3 спальни
Tala, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…

Параметры недвижимости в koinoteta talas, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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