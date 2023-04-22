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Жильё с видом на горы в koinoteta talas, Кипр

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Kamares, Кипр
Коттедж 2 спальни
Kamares, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…

Параметры недвижимости в koinoteta talas, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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