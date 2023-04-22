Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. koinoteta talas
  5. Квартиры

Квартиры в koinoteta talas, Кипр

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Tala, Кипр
Квартира 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 2 комнаты в Tala, Кипр
Квартира 2 комнаты
Tala, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Данная 2 спальная квартира является частью комплекса Stephanie Corner, расположенного всего …

Параметры недвижимости в koinoteta talas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти