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Жильё в koinoteta talas, Кипр

15 объектов найдено
Вилла 5 спален в koinoteta talas, Кипр
Вилла 5 спален
koinoteta talas, Кипр
5 Количество комнат 5 ванных комнат 639 м²
€ 1,650,000
A magnificent villa full of character is situated in the highly sought out area of Melissovo…
Вилла 4 спальни в Kamares, Кипр
Вилла 4 спальни
Kamares, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 890,000
This lovely 4-bedroom villa is located in the prestigious area of Kamares in Tala, in its mo…
Вилла 3 спальни в koinoteta talas, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta talas, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 780,000
This is a very spacious well maintained 3-bedroom house located in a quiet cul de sac in the…
Вилла 4 спальни в koinoteta talas, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta talas, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 800,000
This is a very spacious well maintained 3-bedroom house strategically positioned to enjoy th…
Вилла 4 спальни в Tala, Кипр
Вилла 4 спальни
Tala, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат 325 м² 2/2 Этаж
€ 1,150,000
Продается вилла с панорамным видом на море и горы. Вилла оборудована всей необходимой бытово…
Вилла 5 спален в Tala, Кипр
Вилла 5 спален
Tala, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 2,200,000
Продается 5-спальная вилла с бассейном и садом в районе Тала. Вилла оборудована центральным …
Коттедж 3 спальни в koinoteta talas, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta talas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 2 спальни в Kamares, Кипр
Коттедж 2 спальни
Kamares, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Квартира 1 комната в Tala, Кипр
Квартира 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 2 комнаты в Tala, Кипр
Квартира 2 комнаты
Tala, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Данная 2 спальная квартира является частью комплекса Stephanie Corner, расположенного всего …
Таунхаус 1 комната в Tala, Кипр
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Комплекс расположен на склоне холма в нескольких минутах ходьбы от деревни Тала. Отсюда откр…
Таунхаус 1 комната в Tala, Кипр
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Таунхаус 1 комната в Tala, Кипр
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Таунхаус 1 комната в Tala, Кипр
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Вилла 3 спальни в Tala, Кипр
Вилла 3 спальни
Tala, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…

Параметры недвижимости в koinoteta talas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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